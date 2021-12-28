Yunanistan'da günlük Covid-19 vaka sayısı bir günde iki katın üzerinde arttı

Yunanistan'da Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan (EODY) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 21 bin 657 vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 1 milyon 105 bin 885'e yükseldi.

Dün 9 bin 284 olarak açıklanan günlük vaka sayısı 24 saat içerisinde 2 katın üzerinde artış gösterdi.



Salgının başından bu yana günlük vaka sayısının en yüksek seviyeye ulaştığı ülkede, Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 60 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı 20 bin 557'ye ulaştı.



Sağlık Bakanı Thanos Plevris, dün, vaka sayılarındaki hızlı artışa dikkati çekerek 3 Ocak 2022'den itibaren Covid-19'la mücadele kapsamında yeni kısıtlamaların uygulanacağını duyurmuştu.

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