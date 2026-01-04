Yunanistan'da havaalanlarına radyo engeli: Uçuşlar askıya alındı

Yunanistan genelinde uçuşlara teknik problemler engel oldu. Merkezi radyo frekans sisteminde yaşandığı öne sürülen problemler nedeniyle Atina Uluslarası Havaalanı ve diğer bölgesel havaalanlarına iniş ve kalkışlar etkilendi.

Kontrol merkezlerine hizmet veren Atina ve bölgesel radyo frekanslarının devre dışı kaldığı belirtildi.

Bu durum Yunan hava sahasına giren tüm uçakların iletişim kurmasını aksattığından büyük bir probleme sebebiyet veriyor.

Teknik arıza nedeniyle Yunanistan'a ve Yunanistan'dan yapılan tüm uçuşlar askıya alındı. Yunanistan'a giden bazı uçaklar başka ülkelerdeki hava meydanlarına yönlendirildi ya da geri döndü.

Arızanın neden yaşandığı henüz belirlenemezken uçuşların ne zaman normale döneceği de henüz açıklanmadı.