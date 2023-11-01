Yunanistan'da hırsızlar kuyumcular yerine zeytinliklere dadandı

Yunanistan'da bu yıl üretimde kuraklık nedeniyle yaşanan ani düşüşün ardından zeytin ve zeytinyağı büyük değer kazandı.



37 TON ZEYTİNYAĞI ÇALINDI



Halkidiki bölgesinde faaliyet gösteren bir kooperatifin deposundan da 3 Ekim'de 37 ton zeytinyağı çalınmıştı.



Kooperatifin uğradığı zararın 370 bin euronun üzerinde olduğu belirlenmişti.



İtalya ve İspanya'da da üretimde düşüş yaşanması nedeniyle yurt dışından da talebin arttığı zeytinyağının litresi, Yunanistan'daki marketlerde 11-15 avro aralığında satılıyor.



Diğer taraftan, Yunanistan'daki işgücünün büyük bir kısmı ayda bin eurodan az kazanıyor ve bu rakam diğer AB üyesi ülkelerin oldukça altında.



Kalamata'da yaşayan Themis Kanellopoulos, "Artık mücevher değil, zeytinyağı çalıyorlar. Yukarı Messinia'da hırsızların evlere girildiği vakalar oldu ve ilk kez depolardan zeytinyağı çalındığını gördük."dedi.

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