Yunanistan'da iki tren çarpıştı: 32 kişi hayatını kaybetti, 85 yaralı var

Yunanistan'da yolcu treni ile yük treni çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 32 kişi yaşamını yitirdi, 85 kişi de yaralandı.

Yunanistan'da iki tren çarpıştı: 32 kişi hayatını kaybetti, 85 yaralı var
ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin
ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! Yunanistan'da iki trenin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 32 kişi hayatını kaybetti, 85 kişi yaralandı.

Yunanistan'da iki tren çarpıştı: 32 kişi hayatını kaybetti, 85 yaralı var - 1

Atina'dan Selanik kentine giden bir yolcu treni ile Selanik'ten Larissa'ya giden bir yük treni, Larissa kenti dışında çarpıştı.

Larissa Valisi, şiddetli çarpışma sonucu yolcu treninin ilk dört vagonunun raydan çıktığını, ilk iki vagonun "neredeyse tamamen yok olduğunu" söyledi.

Yunanistan'da iki tren çarpıştı: 32 kişi hayatını kaybetti, 85 yaralı var - 2

Vali, yaklaşık 250 yolcunun otobüslerle güvenli bir şekilde Selanik'e tahliye edildiğini aktardı.

Yerel basın, trende yaklaşık 350 kişinin seyahat ettiğini bildirdi.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...