Yunanistan'da iki tren çarpıştı: 36 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Yetkililer, Yunanistan'ın orta kesimindeki Tempe kasabası yakınlarında iki trenin çarpışması sonucu en az 36 kişinin öldüğünü ve 85 kişinin de yaralandığını açıkladı.



Teselya bölgesi valisi Konstantinos Agorastos, Atina'dan kuzeydeki Selanik şehrine giden bir yolcu treni ile Selanik'ten Larissa'ya giden bir kargo treninin şehir merkezi dışında kafa kafaya çarpıştığını söyledi.



194 YOLCU TAHLİYE EDİLDİ "Çarpışma çok şiddetliydi" diyen Agorastos, ilk dört vagonun raydan çıktığını, ilk ikisinin ise "neredeyse tamamen tahrip olduğunu" sözlerine ekledi.



Agorastos, yaklaşık 194 yolcunun otobüslerle Selanik'e güvenli bir şekilde tahliye edildiğini söyledi. Yetkililer, ayrıca polis ile itfaiye ve kurtarma görevlilerinin olay yerinde çalışmaya devam ettiğini söyledi. Larissa'daki hastane yetkilileri en az 25 kişinin ciddi şekilde yaralandığını aktardı. Demiryolu operatörü Hellenic Train, kuzeye giden yolcu treninde yaklaşık 350 yolcu bulunduğunu açıkladı.

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