Yunanistan’da iktidar vekilinin evinin önünde patlama

Yunanistan'da Başbakan Kiryakos Miçotakis’in iktidardaki Yeni Demokrasi (ND) partisinden milletvekili Maksimos Harakopulos'un yaşadığı apartmanın önünde sabahın erken saatlerinde patlama meydana geldi.



Yunanistan devlet haber ajansı AMNA'nın haberine göre, kimliği belirsiz kişiler kamp tüpünden hazırlanmış patlayıcı bir düzeneği Harakopulos'un yaşadığı apartmanın önüne yerleştirdi.



Patlama nedeniyle bina girişinde küçük çaplı maddi hasar meydana gelirken, ölen veya yaralanan olmadı.



Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, yaptığı yazılı açıklamada, "Yeni Demokrasi milletvekili Maksimos Harakopulos'un evine yapılan saldırı kör bir şiddet eylemidir" ifadeleriyle saldırıyı kınadı.

