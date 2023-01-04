Yunanistan’da ilaç krizi: AB’ye üretimi hızlandırma çağrısı

Yunanistan’da yaşanan ilaç kıtlığı konusunda Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris, Avrupa Birliği’ne (AB) mektup yazdı. Plevris, AB’nin Sağlık ve Gıda Güvenliğinden Sorumlu Komiseri Stella Kyriakides’e hitaben yazdığı mektubunda, AB genelinde "ilaç üretimini hızlandırma" çağrısında bulundu. Plevris, "Bu sorunu çözmek için bir bütün olarak AB çapında merkezi politikalar benimsemek zorunludur" ifadelerini kullanarak, AB'de ilaç üretimini hızlandırmanın tek çözüm olacağını belirtti.



Plevris yaptığı bir açıklamada, ilaç kıtlığı sorununun, üretimin azlığı ve hammadde eksikliği nedeniyle uluslararası bir sorun olduğunu belirterek, Yunanistan'da yerli üretim olduğu için daha iyi durumda olduğunu açıkladı. Plevris, "Aslında diğer ülkelere kıyasla hastanelerde ve Ulusal Sağlık Hizmetleri Sağlama Organizasyonu (EOPYY) eczanelerinde eksiklik yok. Sadece özel eczanelerde eksiklik var" dedi.

YUNANİSTAN'DA İLAÇ KITLIĞI



Yunanistan’da aylardır antibiyotikler, iltihap önleyici ilaçlar ve öksürük şurupları da dahil olmak üzere temel ilaç kıtlığıyla mücadele ediyor. Yunanistan Ulusal İlaç Örgütü (EOF), tedarik eksikliği olan bazı ilaçların ihracatını yasakladı ve sorunun bir kısmının küresel tedarik zinciri sorunlarıyla bağlantılı olduğunu ifade etti.



Ana muhalefet partisi Radikal Sol Koalisyon - İlerici İttifak Partisi (SYRİZA), hükümeti ilaç kıtlığı konusunda çok geç hareket etmekle suçlayarak, "Doktorlar ve kimyagerler geçen yıldan bu yana bu sorun konusunda uyarıda bulunuyor" dedi.