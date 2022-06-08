Yunanistan'da ilk maymun çiçeği vakası

Yunanistan'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi. Yakın zamanda Portekiz'e seyahat ettiği belirtilen erkek hastanın durumunun iyi olduğu açıklandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 08.06.2022 - 23:48

Yunanistan'da ilk maymun çiçeği vakası

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'da ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiği bildirildi.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, ülkedeki ilk maymun çiçeği vakası Andreas Singros Hastanesinde tespit edildi.

Yakın zamanda Portekiz'e seyahat ettiği belirtilen erkek hastanın durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde bugün düzenlenen haftalık toplantıda, virüsün endemik olmadığı 29 ülkeden, DSÖ'ye raporlanan binin üzerinde vakanın doğrulandığını ve henüz virüs nedeniyle can kaybı yaşanmadığını belirtmişti.

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