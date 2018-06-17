Yunanistan ve Makedonya arasındaki isim krizini çözen anlaşmayı protesto eden grup ile polis arasında çatışma çıktı. Olaylarda 8 gösterici yaralandı.



Yunan ve Makedon hükümetleri arasında "isim sorununa" ilişkin anlaşmanın imzalandığı alana gitmek isteyen 4 bin kişilik grup, polis ekiplerince 30 kilometre uzaklıktaki Pisoderi köyü yakınında durduruldu.



80 otobüsle çevre bölgelerden gelen göstericiler, iki ülke arasında imzalanan anlaşmaya karşı sloganlar attı.



Polis tarafından geçişlerine izin verilmeyen göstericilerden bir kısmının taş ve sopalarla saldırıda bulunması üzerine, bölgedeki çok sayıda çevik kuvvet ekibi protestoculara göz yaşartıcı gaz ile müdahalede bulundu.



Gazdan etkilenen ve hafif şekilde yaralanan çok sayıda gösterici için bölgeye ambulanslar sevkedildi. Yunan medyasında yer alan haberlerde olaylarda en az 8 kişinin yaralandığı belirtildi.



Yunanistan ve Makedonya hükümetleri arasında "isim sorununun" çözümüne yönelik anlaşma bugün iki ülke dışişleri bakanları tarafından imzalandı.



İki ülkenin sınır bölgesinde bulunan Prespa Gölü kıyısındaki bir köyde düzenlenen törene, iki ülkenin başbakanlarının yanı sıra Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nden (AB) temsilciler de katıldı.



Anlaşmaya göre, Makedonya'nın ismi "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilecek, Yunanistan da ülkenin AB ve NATO üyeliklerine yönelik vetosunu kaldıracak.



Yunanistan'da başta aşırı sağcı partiler olmak üzere halkın önemli bir kısmı yapılan anlaşmayı desteklemiyor.

