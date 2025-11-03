Yunanistan'da İsrailli turistlere protesto: Kruvaziyeri polis korudu

Yunanistan yerel basınında yer alan haberlere göre, yaklaşık bin 500 İsrailli yolcuyu taşıyan "Crown Iris" isimli kruvaziyer, bu sabah Kefalonya Adası'ndaki Argostoli Limanı'na geldi.



Güvenlik tedbirleri için Atina ve Patra'dan da bölgeye polis gücü sevk edildi.



Liman çevresindeki bazı yollar trafiğe kapatılırken, İsrailli yolcular özel otobüslere bindirilerek ziyaret edecekleri bölgelere götürüldü.



Limandaki Filistin destekçileri ise yolcuların adaya gelmesi vesilesiyle İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırıları protesto etti. Eylemciler, "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.



Aynı kruvaziyer, geçen hafta da Yunanistan'ın Mora Yarımadası'ndaki Patra ve Kalamata limanlarında Filistin destekçileri tarafından protesto edilmişti.

