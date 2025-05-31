Yunanistan'da istihbaratçılara ateş açan 3 kişiden biri yakalandı

Yunanistan'ın Selanik kentinin Thermi kasabasında geçtiğimiz salı günü istihbarat ajanlarına yönelik silahlı saldırı olayına karıştıkları gerekçesiyle aranan üç Türk'ten birinin Rodop'un dağlık bir köyünde yakalandığı bildirildi.

Yunan basını, silahlı saldırıyı düzenleyenlerin "Daltonlar" çetesi üyeleri olduğunu duyurmuştu.

Kathimerini'nin haberine göre tutuklama, Selanik Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nün SWAT ekibiyle yaptığı koordineli bir operasyonun ardından şafak vakti gerçekleştirildi. Şüpheli, saklanma yeri olarak kullandığı iddia edilen bir evde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, tutuklanan kişi, saldırının faillerinin seyahat ettiği cipin sürücüsü. Aynı zamanda ateş açan kişi olduğu da iddia ediliyor.

Üç saldırganın içinde bulunduğu aracın, İskeçe'de daimi olarak ikamet ettiği iddia edilen bir kişiye ait olduğu anlaşıldı.

"Daltonlar" olarak adlandırılan çetenin üyeleri için Yunanistan'da günlerdir "insan avı" sürüyor.

