Yunanistan'da kafe ve restoranlar yeniden açıldı

Derya Özcan / NTV

Bugün uzun bir aradan sonra Yunanistan'da kafe, bar ve restoranlar tekrar açıldı.



Hijyen kurallarının öncelikli olarak uyulacağı işletmelerde şimdilik sadece açık alanlarda hizmet verilebiliyor. İç mekanlarda da hizmet verilebilmesi için 15 Haziran'ın beklenmesi gerekiyor.



Masaların düzeni her iki metrekareye bir müşteri düşecek şekilde belirleniyor. Her bir masada en fazla 6 kişinin bulunmasına izin veriliyor. Masalar arasındaki mesafe ise sandalyelerin konumuna göre 70 ila 170 santimetre arasında düzenleniyor.

Fotoğraf: Derya Özcan

Çalışanlara maske takma zorunluluğu getiriliyor, müşterilere için ise böyle bir zorunluluk bulunmuyor, sadece takmaları tavsiye ediliyor.

Bazı işletmeler müşterilerin kendini güvende hissetmesi için menüleri cep telefonlarından görme imkanı sağlıyor.



ADALARA GİDİŞ-GELİŞLER DE ARTIK SERBEST



Her ne kadar 15 gün sonrası için planlanmış olsa da, adalara gidiş gelişlerdeki normalleşme de 15 gün önceye alındı ve pazartesi itibariyle adalara gemi seferleri başladı.

18 Mayıs itibariyle sadece Girit ve Eğriboz Adalarına ulaşıma izin verilmişti. Gemilerin yolcu sayısı da kapasitelerinin yüzde 50'si olarak belirlendi. Ancak kabinli gemilerde bu oran yüzde 55'i bulabilecek.



Öte yandan yat turizmi ve kamp turizmi de bugün itibariyle başladı. Yunanistan’ın “güvenli turizm alternatifleri” arasında gördüğü bu iki seçeneğin turizmde ön plana çıkması umuluyor.



Normalleşme adımlarından bir diğeri ise spor tesislerine ilişkindi. Spor tesisleri uzun bir aradan sonra tekrar sporculara kapılarını açtı.



Ülkede ilkokul, anaokulu ve kreşler ise 1 Haziran’da açılacak.