Yunanistan’da kan nakli skandalı: Soruşturma başlatıldı

Komşu Yunanistan’da bir hastaya yanlış kan nakli yapılmasıyla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Sağlık makamları, Pire liman kentinde bulunan Tzaneio Hastanesi’nde 62 yaşındaki bir kadının entübe edilmesine yol açan olayla ilgili iç soruşturma başlattı.



Kathimerini gazetesinin haberine göre, bir kalite güvence ekibi, çarşamba günü bir başka hastaya verilecek kanın 62 yaşındaki kadın hastaya verilmesi olayında protokollerin izlenip izlenmediğini inceliyor.



YANLIŞ KAN VERİLDİ, BEYNİNDEKİ KANAMA ARTTI



Adı verilmeyen hasta, salı günü sol kolunda güç kaybı şikayetiyle hastaneye gelmiş ve beyin filminde kanama tespit edilmesi üzerine nöroloji bölümüne sevk edilmişti.



Hastane Direktörü Anastasios Mytoglou, odada görev başında bulunan üç hemşireden birinin bir başka hasta için kullanılacak olan kanı bu hastaya verdiğini anlattı.



Yanlış kan naklinin ardından hastada ciddi semptomlar gelişti ve hasta entübe edildi. Yapılan yeni tetkikler ise kadının beynindeki kanamanın arttığını ve acil ameliyata alınması gerektiğini gösterdi. Durumu stabil olduğu belirtilen kadının sağlık durumu ciddiyetini koruyor.



YAŞAMA ŞANSI YÜZDE 5



Ailenin avukatı Athanasios Alexopoulos, gazeteye yaptığı açıklamada, doktorların hastanın yaşama şansını sadece yüzde 5 olarak gördüğünü, beş organ sisteminde hasar olduğunu anlattı.



Olay hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, yaşananın bir insan hatası olduğunu belirterek “Bu nahoş durumda iyi olan şey, hatasını kabul eden hemşirenin bunu çok hızlı bir şekilde üç dakika içinde fark etmiş olması” diye konuştu.



SENDİKA, PERSONEL EKSİKLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ



Olay yaşandığı sırada vardiyada bir hemşire ve iki asistan bulunuyordu. Yunanistan Hemşireler Sendikası Başkanı Giorgos Avramidi, ülkesinin Avrupa’da bu alanda en fazla eleman eksikliği yaşayan ülke olduğunu söyledi. Buna göre, hemşire başına 1-5 hasta düşmesi gerekirken, Yunanistan’da bir hemşireye 20-30 hasta düşüyor.



Bakan Georgiadis ise açıklamasında protokollerin ihlal edildiğinin tespit edilmesi halinde sorumluların katı bir cezayla karşı karşıya kalacağını söyledi.

