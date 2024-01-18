Yunanistan’da öğrenciler özel üniversitelere karşı protesto düzenledi

Yunanistan'da öğrenciler özel üniversite kurulmasına izin veren yeni yasa tasarısına karşı protesto düzenledi.

Yunanistan’da öğrenciler özel üniversitelere karşı protesto düzenledi

'ın başkenti Atina'da binlerce , hükümetin özel üniversitelerin kurulmasına izin veren yeni yasa tasarısına karşı düzenledi.

Atina'nın Panepistimio Meydanı'nda toplanan binlerce gösterici, Parlamento binasına yürüdü.

Hükümetin, özel üniversite kurulmasına izin veren yeni yasa tasarısına karşı çıkan öğrenciler, "Özel üniversitelere hayır" ve "Özel üniversitelere giriş yok" yazılı pankartlar taşıdı.

Yaklaşık 3 saat süren gösteri olaysız sona erdi.

Benzer gösteriler, Yunanistan'ın diğer şehirlerinde de yapıldı.

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