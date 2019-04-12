Orta Öğretim Kurumları Federasyonunun (OLME) kararıyla bugün başlayan grev süresince ülkedeki tüm ortaokul ve liselerde eğitime ara verileceği belirtildi.

OLME'den yapılan açıklamada, grev kapsamında, Yunanistan Eğitim Bakanlığınca parlamentoya gönderilen yasa tasarısının geri çekilmesi için başta başkent Atina olmak üzere Patra ve Selanik'te de gösteriler organize edildiği kaydedildi.