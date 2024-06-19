Yunanistan’da orman yangını

Yunanistan’ın Koropi kentinde orman yangını çıktı. Yangının kontrol altına alındığı ancak yeniden alevlenme riskine karşı ekiplerin bölgede bekleyeceği bildirildi.

Yunanistan’da orman yangını

’ın başkenti Atina’ya 16 kilometre uzaklıktaki Koropi’de çıktı. Yangın ev ve iş yerlerine sıçrarken, bölge sakinlerine tahliye emri verildi. Birçok bölge sakini tahliye emrine uymayarak, mülklerini ve hayvanlarını korumak için bölgede kalmayı tercih etti. Koropi'yi Atina banliyölerine bağlayan ana karayolu boyunca trafik askıya alındı.

Yangına 102 itfaiyeci, 43 araç, 6 uçak ve 8 helikopterle müdahale ediliyor. Yetkililer, yangının kontrol altına alındığını ancak kuvvetli rüzgar nedeniyle yeniden alevlenme riskine karşı ekiplerin bölgede bekleyeceğini açıkladı. Yunanistan’ın Attika bölgesi bugün ve yarın için yüksek yangın riski altında bölge ilan edildi.

Sabah erken saatlerde Markopoulo ve Eğriboz Adası’nda çıkan yangınlar ise kontrol altına alınırken, Ege Denizi'ndeki Naxos Adası’nda çıkan orman yangının devam ettiği bildirildi.

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