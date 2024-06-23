Yunanistan'da orman yangını: 13 kişi gözaltında

Yunanistan’da 21 Haziran'da başlayan yangınlar kontrol altına alınırken, görgü tanıklarının ifadeleri de ortaya çıktı.

Gönüllü itfaiyeciler, Hydra'daki yangının bölgedeki yattan atılan havai fişekler sonucu çıktığını duyurdu.

Yunan İtfaiye Servisi’nden yapılan açıklamada, “21 Haziran akşam saatlerinde Hydra adasının Bisti bölgesindeki bir ormanlık alanda çıkan yangından sorumlu oldukları gerekçesiyle 13 vatandaş 22 Haziran'da İtfaiye Teşkilatı Kundaklama Suçları Bölümü (D.A.E.E.) görevlileri tarafından gözaltına alındı. Söz konusu şahıslar Pire Ceza Savcısının huzuruna çıkarılacaktır” denildi.

