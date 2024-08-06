Yunanistan'da orman yangınları: "Sorumlular bedelini ödeyecek"

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas, ülkenin Vari, Magula ve Domokos bölgelerinde son günlerde çıkan orman yangınlarında rolleri bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan kişilerin "davranışlarının bedelini ödeyeceğini" söyledi.



Kikilyas, Yunan basınına yaptığı açıklamada, yangınların detaylı bir şekilde araştırılacağını ifade etti.



Yeni ceza kanununun ihmalkarlık nedeniyle çıkan yangınlar için 10 yıla kadar hapis cezası öngördüğüne işaret eden Kikilyas, gözaltına alınanların "davranışlarının bedelini ödeyeceğini", suçluların en kısa zamanda adalet önüne çıkarılacağını belirtti.



Yunanistan'da son 24 saatte 52 orman yangını çıktığı kaydedildi.



Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, bu yangınlardan 42'sinin ilk aşamada kontrol altına alındığı, 10'u ile mücadelenin havadan ve karadan devam ettiği bildirildi.