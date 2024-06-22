Yunanistan'da orman yangınlarına müdahale edildi

Yunanistan'da, yüksek hava sıcaklıkları ve şiddetli rüzgar nedeniyle başta Andros Adası olmak üzere birçok noktada çıkan orman yangınlarına müdahale edildi.

Yunanistan'da orman yangınlarına müdahale edildi

Andros Adası'ndaki ormanlık alanda öğle saatlerinde çıkan yangın için hem karadan hem de havadan söndürme çalışmaları yapıldı.

Yangın büyük oranda kontrol altına alınırken, bölgede hakim şiddetli rüzgarlar nedeniyle alevlerin yeniden canlanmasından endişe duyuluyor.

Ayrıca, Andros Adası'ndaki 4 yerleşim birimi de tedbiren tahliye edildi.

Rodop iline bağlı, Gümülcine yakınlarındaki Maronya bölgesinde öğleden sonra çıkan yangına da karadan ve havadan müdahale edildi.

Yunanistan'da orman yangınlarına müdahale edildi - 1

Başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Atiki Bölgesi'nde çıkan yangınlar da yapılan müdahalelerle yayılmadan kontrol altına alındı.

Görgü tanıkları, Hydra Adası'ndaki orman yangınının bir tekneden atılan havai fişekler nedeniyle çıktığını belirtti.

Dün Mora Yarımadası'ndaki Argolida ve Arkadia bölgelerinde çıkan orman yangınları da bugün kontrol altına alındı.

DÜNYA HABERLERİ

Husiler, bir gemi ile ABD'ye ait bir uçak gemisini vurdu

Husiler, bir gemi ile ABD'ye ait bir uçak gemisini vurdu

Hizbullah'tan İsrail'e açık tehdit: "Pişman olursunuz"

Hizbullah'tan İsrail'e açık tehdit: "Pişman olursunuz"

Pakistan'da terörle mücadele kampanyası

Pakistan'da terörle mücadele kampanyası

ABD Donanmasının uçak gemisi görev bölgesinden ayrıldı

ABD Donanmasının uçak gemisi görev bölgesinden ayrıldı

İsrail, üniversite sınavına girecek 450 Filistinli öğrenci öldürdü

İsrail, üniversite sınavına girecek 450 Filistinli öğrenci öldürdü

Kazakistan’da 26 katlı binada yangın

Kazakistan’da 26 katlı binada yangın

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...