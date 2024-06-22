Yunanistan'da orman yangınlarına müdahale edildi

Andros Adası'ndaki ormanlık alanda öğle saatlerinde çıkan yangın için hem karadan hem de havadan söndürme çalışmaları yapıldı.



Yangın büyük oranda kontrol altına alınırken, bölgede hakim şiddetli rüzgarlar nedeniyle alevlerin yeniden canlanmasından endişe duyuluyor.



Ayrıca, Andros Adası'ndaki 4 yerleşim birimi de tedbiren tahliye edildi.



Rodop iline bağlı, Gümülcine yakınlarındaki Maronya bölgesinde öğleden sonra çıkan yangına da karadan ve havadan müdahale edildi.