Yunanistan'da polis, hapishanelerdeki göçmen kaçakçılığı çetesini ortaya çıkardı

Polis yetkilileri, biri Girit adasında ve diğeri Atina'nın bir banliyösünde bulunan 2 hapishanenin, çeteyi yöneten mahkumların karargahı haline geldiğini bildirdi.



Yetkililer, "Marios" kod adlı 39 yaşında Suriye veya Irak uyruklu olduğunu belirttikleri kişinin, Girit'teki Hanya şehrinde bulunan hapishane hücresinden en büyük göçmen kaçakçılığı çetelerinden birini yönettiğini ifade etti.



Söz konusu kişinin cep telefonlarını bulan polisler, yasa dışı insan ticareti organizasyonuna yönelik el yazısıyla yazılmış isim ve meblağlı notlar buldu.



Yunanistan polisi, hapishanelerdeki göçmen kaçakçılığı çetesini ortaya çıkardı.

GÖÇMENLERİ TÜRKİYE SINIRINDAN YUNANİSTAN'A GETİRİYORLAR

Kaçakçıların, göçmenleri Evros'taki Türkiye sınırlarından Yunanistan'a getirdiği ifade edildi.



Atina'daki Korydallos hapishanesinden, Amfissa hapishanesinden ve Gümülcine'den 3 mahkumun daha çeteye dahil olduğu ve hepsinin göçmen kaçakçılığından cezaevinde olduğu iddia edildi.



Polis yetkilileri ayrıca, kaçakçıların Attika'dan genellikle arazi araçları çaldığını ve bunları göçmenleri sınırlardan Yunanistan'a taşımak için kullandığını söyledi.



Göçmenlerin nihai varış yerlerine ulaşmak için insan kaçakçılarına ödemek zorunda oldukları para toplamının 10 bin euroyu aştığı kaydedildi.