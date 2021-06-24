Yunanistan'da rahipten kezzaplı saldırı: 11 yaralı

Yunanistan'da rütbe indirimi cezası alan rahip, kararın açıklandığı salondakilere kezzapla saldırdı.



Rahip Theofilaktos Komvos 2018 yılında 1,8 gr kokain bulundurmak suçu ile kilise mahkemesinde yargılanıyordu. Bu nedenle daha önce hakkında görevden uzaklaştırma kararı çıkmıştı.

Mahkemenin rütbe indirimi kararını açıkladığı sırada karara sinirlenen rahip yanındaki iki şişe kezzabı salonda bulunanlara atarak yedisi metropolit, ikisi avukat, biri katip, biri güvenlik görevlisi toplam 11 kişiyi yaraladı.



Vücutlarının çeşitli bölgelerinde yanıklar bulunan yaralılar Atina'daki ilgili hastanelerde tedavi altına alındı. Kezzap gözüne isabet eden bir metropolit ise gözünü kaybetme tehlikesi ile ameliyata alındı.



Saldırgan rahip kilise muhafızları ve polis tarafından yakalandı. Söz konusu rahip, hakkındaki farklı şikayetler nedeniyle daha önce de görev yerinden alınıp başka bir bölgeye verilmişti.



Ülkede şaşkınlık yaratan olayın ardından Başbakan Kiryakos Miçotakis ve Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu Atina Başpiskoposu Yeronimos ile görüşerek olaydan duydukları üzüntüyü dile getirdiler.



Miçotakis yaralıların tedavisi için tüm imkanların seferber edileceğini kaybetti.