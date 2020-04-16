Yunanistan’da şaşırtan iyimser tablo





NTV Atina Temsilcisi Derya Özcan'ın izlenimleri...

İlk corona vakasının 26 Şubat’ta tespit edildiği Yunanistan'da toplam vaka sayısı bugün 2 bin 192 1,5 aylık süre içerisinde ülkede hayatını corona virüs nedeniyle kaybedenlerin sayısı ise 103. Öte yandan, son 24 saatte tespit edilen vakaları gösteren yeni vaka sayısı son dört günde art arda düşüş gösterdi. Son 24 saatte tespit edilen vaka sayısında son rakam 22 oldu.



Özellikle son yıllarda ülkeyi dar boğaza sokan ekonomik kriz nedeniyle sağlık sistemindeki altyapının zayıflığı ve personel yetersizliği herkesin malumuydu. Virüsün Yunanistan’da hızla yayılmasının sağlık sistemini bir anca felce uğratabileceği endişesi, yetkililerin ve uzmanların erken hareket etmesi ile bertaraf edildi.



İKİ ÖNEMLİ İSİM

Bugünkü iyimser tablonun mimarı olarak görülen iki isimden biri Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ve Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Prof. Dr. Sotiris Tsiodras; diğeri ise Vatandaşı Koruma Bakanlığı’nın Sivil Savunmadan Sorumlu Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias. Her gün saat 18.00’de kameraların karşısına geçip halkı hem vakalar hem de alınan tedbirler hakkında ayrıntılı olarak bilgilendiren bu iki kişi artık Yunanistan’ın en popüler isimlerinden.



Yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre Tsiodras hakkında olumlu görüş bildirenlerin oranı yüzde 94,6’yı buluyor. Hardalias için ise bu oran yüzde 84,3.

ŞARKI BESTELEDİLER



Öte yandan, halkın sevgisini kazanan ama her fırsatta «evde kalın» çağrısını yenileyen ve Paskalya haftasında bu kurala uymanın kritik önem taşıdığına vurgu yapan Hardalias için Kerkiralı (Corfu Adası) sanatçılar bir şarkı hazırladı. İşte o şarkı:

300 EURO CEZA



Dünya basınında “Her ne kadar Yunanistan corona virüs için ideal bir kurban özelliklerine sahip olsa da, Avrupa’nın başarılı öğrencisi olduğunu gösterdi” yorumları yapılarak, Yunanistan’ın İtalya ve İspanya örneklerinden ders çıkarıp tedbirleri erken aldığına işaret ediliyor.



Her ne kadar komşu Yunanistan için iyimser bir tablo hakimse de yetkililer de uzmanlar da bu tablonun bozulmaması için yasakların ihlal edilmemesi ve evde kalınmaya devam edilmesi yönünde uyarıda bulunuyor. Paskalya sürecinde sokağa çıkma yasağını delip şehir dışına çıkmaya çalıştığı tespit edilenlere 300 euroluk ceza kesiliyor. Tablodaki iyimser gidişat devam ederse Mayıs ayında tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmesi öngörülüyor.