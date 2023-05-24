Yunanistan'da Sayıştay Başkanı geçici hükümetin başbakanı oldu

Yunanistan'da Sayıştay Başkanı Sarma, geçici hükümetin başbakanı oldu.

Sakelaropulu, seçim sonuçlarına göre parlamentoda grubu bulunan parti liderleriyle görüşmesinin ardından Sarma'yı Cumhurbaşkanlığına davet etti.



Cumhurbaşkanı Sakelaropulu, Sarma'ya, "hükümeti kurmanın mümkün olmadığını resmen gördük ve böylece geçici bir hükümet için anayasanın son çaresi olarak sizi çağırdım" dedi.



Sarmas da bunun büyük bir onur ve anayasal hükümlülük olduğunu söyleyerek, hükümetin geçici başbakanı olma görevini kabul ettiğini açıkladı.



İkinci seçimlere kadar geçici başbakan olarak görevi devralan 66 yaşındaki Ioannis Sarma, 1957'de İstanköy'de doğdu.



1979'da Atina Ulusal ve Kapodistrian Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Sarma, daha sonra Paris II Üniversitesi'nden Ceza Hukuku (1980-1981) ve Kamu Hukuku (1982-1983) alanlarında yüksek lisans diploması (DEA) aldı.



4 Kasım 2019'dan bu yana Sayıştay başkanı olarak görev yapan Sarma, evli ve iki çocuk babası.

