Yunanistan'da seçimlerde hukuksuzluk iddiası: 11 vekilin ifadesi istendi

Başbakan Kiryakos Miçotakis liderliğindeki hükümetin parlamentodan geçirdiği yasal düzenleme sonucu 21 Mayıs'taki genel seçimler öncesinde Kasidiaris'in kurduğu Yunanlar Milliyetçi Partisi ve 25 Haziran'daki genel seçimleri öncesi Kasidiaris'in de aralarında bulunduğu bağımsız milletvekili adaylarından oluşan "Vatan ve Özgürlük için Yunanlar" isimli ittifakın seçimlere girmesi yargı kararıyla engellenmişti.



Kasidiaris'in 25 Haziran seçimlerinden hemen önce destekleyeceğini açıkladığı Spartalılar Partisi, sürpriz çıkış yaparak, genel seçimlerde yüzde 4,64 oy almıştı.



Partinin lideri Stingas, seçim sonuçlarının duyurulmasının ardından yaptığı basın açıklamasında Kasidiaris'e özel teşekkür etmişti.



Eski yasal düzenlemeyle itibar zedeleyici belli suçlara iştirak edenlerin, siyasi parti lideri ve yönetici kadrosunda olmaları halinde partinin seçime girmesi engellenirken, şubatta parlamentoda onaylanan yeni yasal düzenlemeyle siyasi parti lideri ve yönetici kadrosu herhangi bir suça iştirak etmemiş olsa bile perde arkasındaki isimlerinin de belli suçlara iştiraki halinde o partinin seçime girmesi yasaklanmıştı.



Aşırı sağcı Altın Şafak Partisi, Ekim 2020'de Yunan mahkemesince "suç örgütü" kabul edilmiş, parti yöneticilerine hapis cezası verilmişti.