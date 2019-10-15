Yunanistan’in Sisam adasındaki sığınmacı kampında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Birkaç yüz kişi kapasiteli kampta, 4 bin sığınmacı kalıyor.



Yunani yetkililer, kapasitesinin üzerinde faaliyet gösteren kampı gece saatlerinde tahliye etti. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.



Uluslararası örgütlerin verilerine göre, Yunan adalarında yaklaşık 24 bin sığınmacı çok zor şartlar altında yaşama tutunmaya çalışıyor.



Yunanistan’in Midilli adasındaki kampta da geçen ay kötü koşulları protesto etmek isteyen sığınmacıların zeytin ağaçlarını ateşe vermesi sonucu bir sığınmacı kadın hayatını kaybetmişti.



Yunan hükümeti, adalardaki yoğunluğu azaltmak için ekim ayı sonuna kadar 3 bin sığınmacıyı ana karadaki kamplara transfer edeceğini açıklamıştı.