Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı kalktı

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in geçen hafta duyurduğu normalleşme süreci, bu sabah itibarıyla başladı.

Ülkedeki 42 günlük sokağa çıkma yasağı sabah 06.00 itibarıyla sona erdi ve normalleşmeye kademeli geçiş süreci başladı.

Yasağın kalkmasıyla kırtasiyeler, elektronik eşya mağazaları, çiçekçiler ve kuaförler açıldı. Diğer mağazaların açılış tarihi 11 Mayıs iken, kafe ve restoranların açılması ise 1 Haziran’ı bulacak.

Lise son sınıflar 11 Mayıs’ta ders başı yapacak, diğer lise öğrencileri ile ortaokul öğrencileri ise 18 Mayıs’ta okula dönecek. Eğer şartlar uygun olursa ilkokullar da 1 Haziran’da açılabilecek.

Kademeli normalleşme sürecinde pek çok yerde maske kullanımı zorunlu.

İlk corona virüs vakasının 26 Şubat’ta görüldüğü, ilk can kaybının da 12 Mart'ta yaşandığı ülkede, şu an itibarıyla vaka sayısı 2626, can kaybı ise 144.

ARTIK SLOGAN “GÜVENDE KALIYORUZ”

Bugüne dek “evde kalıyoruz” sloganıyla hareket eden Yunanistan, normalleşme süreci ile birlikte “güvende kalıyoruz” sloganına geçti. Önceliğin halk sağlığı olduğu, vaka tablosunun kötüye gitmesi halinde tüm yasakların tekrar gelebileceği uyarıları bulunuluyor.

