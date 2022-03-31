Yunanistan'da son 3 yılda 3 çocuğu ölen anne gözaltında

Yunanistan'da farklı tarihlerde hayatını kaybeden 3 çocuğun annesinin cinayet suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.



Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Patra'da yaşayan bir çiftin son 3 yılda 3 çocuğunun hayatını kaybetmesi şüphe uyandırdı.



Çiftin, bu sürede 3,5 ve 9 yaşlarındaki iki çocuğuyla 6 aylık bebeğinin yaşamını yitirmesi üzerine ölüm nedenlerinin belirlenebilmesi için testler yapıldı.



Söz konusu testlerde, genetik bir sorun olmadığının anlaşılması üzerine polis, geriye dönük araştırma başlattı. Ocak ayında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Corcina'ya yapılan otopsi sonucunda çocuğun bedeninde ketamin (anestezik) ve troponine (kalp kası hasarını gösteren protein kompleksi) rastlandı.



Bu kapsamda emniyet güçleri, Patra'da hayatını kaybeden Corcina'nın ölümüyle suçlanan 33 yaşındaki anneyi Atina'ya getirdi.



3 çocuğunun şüpheli ölümünün ardından gözaltına alınan annenin bugün savcı karşısına çıkarılması bekleniyor.

