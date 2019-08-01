Yunanistan'ın başkenti Atina'da sokaklar karıştı. 2008'de 15 yaşındaki Aleksandros Grigoropulos'u öldüren polisin serbest bırakılmasını protesto için düzenlenen gösterilerde çatışma çıktı.
Protestocular polise molotof kokteyli, taş ve yakınlardaki kafelerden aldıkları sandalyeleri fırlattı. Polis gözyaşartıcı gazla karşılık verdi. Gözaltına alınan eylemciler oldu.
Aleksandros Grigoropulos'un polis kurşunuyla öldürülmesi 2008'de Yunanistan genelinde protesto dalgası başlatmıştı. Gençlerle polis arasında günlerce süren çatışmalar yaşanmıştı.
Grigoropulos'u öldüren polis, ömür boyu hapse çarptırıldı. Önceki hükümetin son günlerinde aldığı kararla ceza kanunu değiştirildi.
Cezası 13 yıla düşürülen polis, hapiste yattığı günler göz önüne alınarak serbest bırakıldı. Bu durum tepkiye yol açtı,
Grigoropulos'un ölüm yıldönümünde her yıl düzenlenen anma etkinliklerinde de polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşanıyor.
Yunanistan'da tahliye protestosu
NTV HaberDünya
Yunanistan'da 2008'de 15 yaşındaki Aleksandros Grigoropulos'u öldüren polis, ceza kanununda yapılan değişiklikle serbest bırakılması tepkilere yol açtı. Başkent Atina'da düzenlenen protestolarda polisle göstericiler arasında çatışma çıktı.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da sokaklar karıştı. 2008'de 15 yaşındaki Aleksandros Grigoropulos'u öldüren polisin serbest bırakılmasını protesto için düzenlenen gösterilerde çatışma çıktı.