Yunanistan'da taksicilerden 48 saatlik grev

Atina'da taksiciler, Eleftherios Venizelos Havalimanı'na kadar konvoy halinde gitti. Taksiciler, burada düzenledikleri eylemde sektörlerinin sorunlarını sloganlarla dile getirdi.



Korsan taksicilikle mücadele edilmesi, taksi ulaşımına benzeyen uygulamaların kontrol altına alınması, vergi oranlarının düşürülmesi gibi taleplerini aktaran taksiciler, hükümetten sektörün sorunlarına çözüm bulmasını istedi.



Konvoydaki taksicilerden biri Filistin bayrağı açarak, Filistin'e destek mesajı verdi.



Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki Bölgesi'nde, Taksiciler Sendikası'nın çağrısıyla bugün sabah saat 06.00 itibarıyla başlayan 48 saatlik grev cuma sabah 06.00'ya kadar sürecek.

