Yunanistan'da turizm sezonu açıldı

Yunanistan'da turizm sezonunu başladı. Müzeler aylar sonra yeniden ziyarete açıldı. Adalar da turistlere hazırlanıyor.

Reuters - NTV Haber 15.05.2021 - 10:30

Yunanistan'da turizm sezonu açıldı

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Yunanistan'da turizm sezonu resmen başladı. Kasım ortasından beri kapalı olan müzeler yeniden ziyarete açıldı. Adalar da turist ağırlamaya hazırlanıyor.

GEÇEN YIL AĞIR DARBE ALDI

Gelirinin önemli bir bölümünü turizmden sağlayan Yunaninstan, coronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl ağır bir darbe aldı.

Ülkeyi ziyaret eden turist sayısı önceki yıla göre yüzde 78,2 azaldı.Turizm geliri ise yüzde 76,2 düştü.

2019'da 34 milyon turist ağırlayan Yunanistan'ı geçen yıl 7,4 milyon kişi ziyaret etti.

Hükümet bu yıl 2019'daki turist sayısının yarısını yakayabilmeyi umuyor.

"HER 10 KİŞİDEN BİRİ AŞILANDI"

Atina, altı hafta içinde adaların tamamını aşılayacağını duyurdu.
Ülke genelinde her 10 kişiden biri aşılanmış durumda.

Yunanistan, Rusya ve Çin aşısı olan turistleri de test zorunluluğu olmadan misafir edecek.

Ülkede şubat ortasından görülen vaka artışı son haftalarda kontrol altına alınabildi.

10 milyon nüfuslu ülkede toplam vaka 370 binin üzerinde, can kaybı ise 11 bin.

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