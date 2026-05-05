Yunanistan'da Türkiye paniği: Avrupa, Ankara'ya yöneliyor

Yunan medyasında uluslararası değişimler yine Türkiye üzerinden okunuyor. Europost gazetesinde yayımlanan analize göre, uluslararası sistemdeki jeopolitik değişimler ve ABD’nin Donald Trump döneminde Avrupa’dan uzaklaşmasıyla oluşan boşluğu dolduran Türkiye, Avrupa güvenliğinin temel aktörü konumuna yükseldi.

Europost, Avrupa ülkelerinin savunma ve güvenlik alanında Ankara ile iş birliğini derinleştirmesinin Atina yönetiminde "yeni ve sert bir gerçeklik" olarak tanımlandığını belirtirken bu durumun Avrupa Birliği ve NATO içerisindeki stratejik dengeleri kökten değiştirdiği vurgulandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in değerlendirmelerine de yer verilen haberde, Türkiye’nin artık yalnızca bölgesel bir müttefik değil, askeri kapasitesi ve diplomatik esnekliğiyle Avrupa’nın güvenliğini belirleyen kilit bir faktör olduğu ifade edildi.

Ankara’nın sahip olduğu coğrafi konum ve savunma gücü, kıtanın stratejik seçeneklerini yeniden değerlendirmesine yol açarken; Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık gibi büyük güçlerin Türkiye ile olan ilişkilerini yeni bir boyuta taşıdığı kaydedildi.