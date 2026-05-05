Yunanistan'da Türkiye paniği: Avrupa, Ankara'ya yöneliyor
05.05.2026 16:51
Türkiye-Yunanistan bayrakları
Yunan basını Avrupa'nın Ankara ile iş birliğini derinleştirmesini "yeni ve sert bir gerçeklik" olarak tanımladı.
Yunan medyasında uluslararası değişimler yine Türkiye üzerinden okunuyor. Europost gazetesinde yayımlanan analize göre, uluslararası sistemdeki jeopolitik değişimler ve ABD’nin Donald Trump döneminde Avrupa’dan uzaklaşmasıyla oluşan boşluğu dolduran Türkiye, Avrupa güvenliğinin temel aktörü konumuna yükseldi.
Europost, Avrupa ülkelerinin savunma ve güvenlik alanında Ankara ile iş birliğini derinleştirmesinin Atina yönetiminde "yeni ve sert bir gerçeklik" olarak tanımlandığını belirtirken bu durumun Avrupa Birliği ve NATO içerisindeki stratejik dengeleri kökten değiştirdiği vurgulandı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in değerlendirmelerine de yer verilen haberde, Türkiye’nin artık yalnızca bölgesel bir müttefik değil, askeri kapasitesi ve diplomatik esnekliğiyle Avrupa’nın güvenliğini belirleyen kilit bir faktör olduğu ifade edildi.
Ankara’nın sahip olduğu coğrafi konum ve savunma gücü, kıtanın stratejik seçeneklerini yeniden değerlendirmesine yol açarken; Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık gibi büyük güçlerin Türkiye ile olan ilişkilerini yeni bir boyuta taşıdığı kaydedildi.
Savunma sanayiindeki teknolojik sıçramalar da dikkat çekerken özellikle Bayraktar TB2 İHA’ların başarısı ve Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer’ın desteklediği Eurofighter süreci, Türkiye’nin teknolojik ortaklık payını artırmasının altı çizildi.
Ursula von der Leyen tarafından önerilen "Avrupa İHA duvarı" projesinde Türkiye’nin merkezde yer alma ihtimali ve göç, enerji, güvenlik alanlarındaki kritik rolü, Yunanistan’ın Ege ve Doğu Akdeniz’deki tezlerini savunmasını zorlaştırırken Atina’nın bölgesel pazarlık gücü üzerinde baskı oluşturdu.
Yunan basınındaki analizlerde Avrupa'nın bağımsız savunma arayışında Fransa, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerin Türkiye ile stratejik ortaklıklar kurmaya başlamasının Atina'nın pazarlık gücünü zayıflatabileceği kaydedildi.