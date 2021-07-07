Yunanistan’da vaka sayısı son 24 saatte 2 kattan fazla arttı: Kısıtlamalar geri geliyor

Yunanistan’da Mayıs ayından itibaren vaka sayıları her geçen gün azalarak Haziran ayında 200’lü sayılar düşmüş, birçok kısıtlama gevşetilmişti.

Haftalardır süren düşüşün ardından ülkede vaka sayılarında büyük bir artış görüldüğü açıklandı.

Pazartesi günü 801 vakanın kaydedildiği ülkede, geçtiğimiz gün ise vaka sayısı bin 797’ye yükseldi.

24 saat içinde vaka sayılarında yüzde 100’den daha fazla artış görülen Yunanistan’da hükümet yetkilileri ise, corona virüs kısıtlamalarının yeniden faaliyete sokulacağını belirtti.

Ekonomisi büyük ölçüde turizme bağlı olan ülkede, geçtiğimiz haftalarda seyahat ve eğlenceye yönelik kısıtlamaların büyük bir bölümü kaldırılmış, düşen vaka sayılarıyla birlikte açık alanda maske kısıtlaması sona ermişti.

GENÇLERDE VAKA SAYILARI ARTIYOR

Ülkede sağlık yetkilileri, vaka sayısının artmasından ve daha bulaşıcı Delta varyantı hakkındaki endişelerini dile getirirken, yüzde 38’inin tamamen aşılandığı ülkede 8 Temmuz’dan itibaren bazı kısıtlamaların geri getirileceği aktarıldı.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, son dönemde corona virüs testi pozitif çıkan kişilerin özellikle yaşı genç kişiler olduğu belirtilirken, bu durumun eğlence hayatıyla bağlantılı olduğunu bildirildi.

RESTORANLAR, GECE KULÜPLERİ VE BARLARDA UYGULANACAK

Hükümet yetkilileri, önceki haftalarda uygulanan hafta sonu kısıtlamalarının özellikle restoranlar, gece kulüpleri ve barlarda yeniden uygulamaya sokulacağını söyledi.

Vatandaşı Koruma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias yaptığı açıklamada, "8 Temmuz'dan itibaren restoranlar, barlar, kulüpler ve eğlence mekanları yalnızca oturan müşterilerle ve yasal kapasite kurallarına uygun olarak çalışacak" dedi.

UYMAYANLARIN RUHSATLARI İPTAL EDİLEBİLİR

Hardalias, kurallara uymayan işletmelerinin ruhsatlarının askıya alınması da dahil olmak üzere ağır para cezalarıyla karşı karşıya kalacağını sözlerine eklerken, “Bu acil durum önlemleri, hepimizin daha özgür ama en önemlisi güvenli bir yaz geçirmesi için virüsün daha genç yaşlarda yayılmasını engellemeyi amaçlıyor” şeklinde konuştu.

Kasım ayından itibaren karantina tedbirleri kapsamında işletmelerin kapalı olduğu Yunanistan’da, yaşanan on yıllık krizin ardından pandeminin de etkisiyle milyarlarca euro zarar meydana geldi.