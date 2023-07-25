Yunanistan'da yangına müdahale eden bir uçak düştü

SON DAKİKA HABERİ: Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda yangına müdahale eden bir uçak düştü. Uçakta bulunan en az 2 kişinin akıbetleri bilinmiyor.

Yunanistan'da yangına müdahale eden bir uçak düştü
Yunanistan'ın turistik Rodos adasında orman yangını: 40 bin kişi tahliye edildi

Yunanistan'ın turistik Rodos adasında orman yangını: 40 bin kişi tahliye edildi

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Son dakika haberi! Yunanistan itfaiyesi, orman yangınlarıyla mücadele eden bir uçağın düştüğünü duyurduç

Devlet televizyonu ERT, kazanın başkent Atina yakınlarındaki Eğriboz adasında meydana geldiğini bildirdi. 

İtfaiye sözcüsü Yannis Artopios, "İçinde en az iki kişinin bulunduğu bir Yunan Canadair uçağı Eğriboz'da bir köy olan Platanisto yakınlarında düştü." dedi.

Yunanistan'da yangına müdahale eden bir uçak düştü - 1

YUNANİSTAN'DAKİ ORMAN YANGINLARI

Orman yangınları Yunanistan'ı kasıp kavururken, binlerce kişi Rodos ve Korfu'dan kaçtı, Girit ise yangınların patlak vermesi konusunda "aşırı risk" altında bulunuyor.

Bir hafta önce başlayan yangınların yayılmasıyla yaklaşık 40 bin kişi Rodos'taki evlerini ve otellerini terk etmek zorunda kaldı.

Yunanistan'da yangına müdahale eden bir uçak düştü - 2

Rodos'taki yangının Yunanistan tarihindeki "en büyük tahliyeye" yol açmasının ardından, sivil savunma yetkilileri Girit adasında aşırı orman yangını riski konusunda uyarıda bulundu. Onlarca, yangına maruz kalan Korfu'dan ise  yaklaşık 2 bin 500 kişi tahliye edildi.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, dün parlamentoya ülkenin "savaşta" olduğunu söyledi

Yunanistan'da son haftalarda çok yüksek sıcaklıklar görüldü ve sıcaklıkların artarak bazı bölgelerde 44 dereceyi aşması bekleniyor.

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