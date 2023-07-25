Yunanistan'da yangına müdahale eden bir uçak düştü: 2 ölü

Son dakika haberi! Yunanistan itfaiyesi, orman yangınlarıyla mücadele eden bir uçağın düştüğünü duyurdu.
Devlet televizyonu ERT, kazanın başkent Atina yakınlarındaki Eğriboz Adasında meydana geldiğini bildirdi.
Yunanistan Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, CL-215 tipi uçağın bugün saat 14.52'de yangına havadan yapılan mücadele sırasında Platanistos bölgesinde düştüğü belirtildi.
Açıklamada, kazada 34 yaşındaki pilot Hristos Mulas ve 27 yaşındaki yardımcı pilot Periklis Stefanidis'in hayatını kaybettiği kaydedildi.
Kaza nedeniyle Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın kararıyla, Yunan Silahlı Kuvvetlerinde 27 Temmuz'a kadar üç günlük yas ilan edildi.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de yarınki Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ziyaretini erteledi.
YUNANİSTAN'DAKİ ORMAN YANGINLARI
Orman yangınları Yunanistan'ı kasıp kavururken, binlerce kişi Rodos ve Korfu'dan kaçtı, Girit ise yangınların patlak vermesi konusunda "aşırı risk" altında bulunuyor.
Bir hafta önce başlayan yangınların yayılmasıyla yaklaşık 40 bin kişi Rodos'taki evlerini ve otellerini terk etmek zorunda kaldı.
Rodos'taki yangının Yunanistan tarihindeki "en büyük tahliyeye" yol açmasının ardından, sivil savunma yetkilileri Girit adasında aşırı orman yangını riski konusunda uyarıda bulundu. Onlarca, yangına maruz kalan Korfu'dan ise yaklaşık 2 bin 500 kişi tahliye edildi.
Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, dün parlamentoya ülkenin "savaşta" olduğunu söyledi
Yunanistan'da son haftalarda çok yüksek sıcaklıklar görüldü ve sıcaklıkların artarak bazı bölgelerde 44 dereceyi aşması bekleniyor.
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