Yunanistan'da yaşlı kadın orman yangını çıkardığı gerekçesiyle tutuklandı

Yunanistan'ın Oropos bölgesinde orman yangını çıkardığı gerekçesiyle yaşlı kadının tutuklandığı bildirildi.

Yunanistan'da yaşlı kadın orman yangını çıkardığı gerekçesiyle tutuklandı

Yunan basınında yer alan haberlerde 6 ve 10 Ağustos'ta Atina yakınlarındaki Oropos bölgesinde iki yangın çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alınan kadına 5 bin 413 euro idari para cezası kesildiği belirtildi.

Yaşlı kadının çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı kaydedildi.

'da 8 Ağustos'ta da Vari bölgesinde 4 orman yangını çıkardığı gerekçesiyle 66 yaşındaki öğretim üyesi tutuklanmıştı.

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas, Vari, Magula ve Domokos bölgelerinde son günlerde çıkan orman yangınlarında rollerinin bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan kişilerin "davranışlarının bedelini ödeyeceklerini" söylemişti.

ATİNA'DA ARTAN RİSKİ NEDENİYLE PARK VE ORMANLARA GİRİŞ YASAĞI

Başta başkent Atina olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde yüksek yangın riski nedeniyle bir dizi önlem uygulamaya girdi.

Bu tedbirlerin arasında itfaiye, asker ve polis ekiplerinin tam teçhizatlı hazır bulunması, yüksek riskli alanlardaki orman ve parklara girişlerin yasaklanması, polis ve askeri denetimlerin artırılması yer alıyor.

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