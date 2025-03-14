Yunanistan'da yeni dönem: Miçotakis protestolara dayanamadı

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, 2023 yılında 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren kazası nedeniyle devam eden protestoların ardından kabine değişikliğine gitti.



Hükümet sözcüsü Pavlos Marinakis tarafından televizyonda yapılan açıklamaya göre, kamuoyu yoklamalarında tepkiyle karşılaşan Miçotakis, maliye, ulaştırma, göç ve sivil koruma dahil olmak üzere birçok üst düzey bakanlıkta başkanları değiştirdi.



Dışişleri ve savunma bakanları ise değişmedi.



Bu hamle, hükümetin ocak ayından bu yana Atina ve diğer şehirlerde art arda protestolara yol açan demiryolu trajedisini ele alış biçimi nedeniyle parlamentoda yapılan güvensizlik oylamasını aşmasından bir hafta sonra geldi.



Kaza, 28 Şubat 2023 tarihinde Atina'dan Selanik'e giden ve 350'den fazla yolcu taşıyan bir trenin Larissa kenti yakınlarındaki Tempe'de bir yük treniyle çarpışması sonucu meydana geldi.



İki tren kilometrelerce aynı hat üzerinde herhangi bir alarm vermeden birbirlerine doğru ilerlemişti. Olaydan hatalı ekipman ve insan hatası sorumlu tutuldu.



Trenlerin yönlendirilmesinden sorumlu yerel istasyon şefi de dahil olmak üzere 40'tan fazla kişi hakkında dava açıldı ancak kazayla ilgili davanın yıl sonundan önce görülmesi beklenmiyor.

