Yunanistan’da yeni iş yasasına karşı genel grev

Yunanistan’da hükümetin özel sektörde çalışma saatlerini uzatmayı öngören iş yasası reformuna karşı ülke çapında başlatılan grev, ulaşım ve kamu hizmetlerinde büyük aksamalara yol açtı.



Ülkenin en büyük kamu ve özel sektör sendikalarının çağrısıyla yapılan 24 saatlik grev, yasa tasarısının parlamentoda görüşüldüğü güne denk getirildi.



Reuters ajansının haberine göre sağlık çalışanları ve kamu yayın kuruluşlarındaki basın mensuplarının da katıldığı eylemler kapsamında, bugün Türkiye saatiyle 12.00’de başkent Atina’daki parlamento binasına yürüyüş gerçekleştirdi.



HÜKÜMET VE SENDİKALAR NE DİYOR?



Hükümetin sunduğu yasa tasarısı, işverenlere günlük çalışma süresini uzatma ve kısa süreli istihdamda daha esnek davranma imkanı tanıyor.



Yetkililer, bu adımların işgücü piyasasını daha verimli hale getireceğini ve tasarının fazla mesaiyi reddeden çalışanları işten çıkarılmaya karşı koruduğunu iddia ediyor.



Fakat sendikalar, düzenlemelerin çalışan haklarını aşındırdığını, sekiz saatlik iş gününü fiilen ortadan kaldırdığını ve toplu pazarlık gücünü zayıflattığını belirtiyor.



Yunanistan’ın başlıca kamu ve özel sektör sendikaları Yunanistan Kamu Çalışanları Konfederasyonu (ADEDY) ile Yunan İşçileri Genel Konfederasyonu (GSEE) tarafından



yapılan ortak açıklamada, “Hükümet, çalışanların gelirini artırmak ve kamu hizmetlerini güçlendirmek yerine çoklu işverenler için çalışma ve yıpratıcı mesai saatlerini yasalaştırmayı tercih ediyor” denildi.



Ülkede, 2009-2018 borç krizi sırasında ücretlerin durduğu işsizlik tırmanışa geçti. Sendikalar, söz konusu reformların çalışanları daha da zor durumda bırakacağı uyarısında bulunuyor.



Bunun yanı sıra The Greek Reporter gazetesi, sendikaların tasarıyı “sekiz saatlik iş gününe, aile yaşamına ve toplumsal düzene doğrudan saldırı” olarak nitelendirdiğini bildirdi.



Avrupa İstatistik Kurumu'nun (Eurostat) verilerine göre, son yıllardaki ekonomik toparlanmaya rağmen Yunanistan’daki ortalama maaşlar ve alım gücü, pek çok Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkenin gerisinde.

