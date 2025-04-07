Yunanistan’daki AB fonlu göçmen kampında çocuklar yetersiz besleniyor

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Örgütü, Yunanistan'ın Sisam (Samos) Adası’ndaki bir göçmen kampında, yetersiz beslenmiş çocuklara dair ilk vakaların tespit edildiğini duyurdu. Sisam Adası’ndaki göçmen kampı, insan hakları gruplarının tehlikeli yaşam koşulları nedeniyle eleştirdiği bölgeler arasında bulunuyor.

MSF doktorları, Suriye ve Afganistan’dan gelen, altı ay ile altı yaş arasındaki altı çocuğun akut yetersiz beslenmeden muzdarip olduğunu ve acil tıbbi müdahale gerektiğini belirtti.



Çocukların yetersiz beslenmelerinin doğrudan kamp koşullarından kaynaklanıp kaynaklanmadığı henüz kesin olarak bilinmese de, MSF kampta yetersiz gıda ve sağlık hizmetleri gibi koşulların çocukların sağlığını tehdit ettiğini vurguladı.



MSF ayrıca, yetersiz beslenme teşhisi konulan altı çocuğun bu yıl kampa ulaştığını bildirdi ve Yunanistan ve Avrupa Birliği’ne yeterli çocuk sağlığı hizmeti ve beslenme desteği sağlanması çağrısında bulunarak, geçen Haziran ayında askıya alınan maddi desteğin de yeniden başlatılmasını talep etti.



MSF Yunanistan Genel Direktörü Christina Psarra, kamp sakinlerinin dörtte birinin çocuklardan oluştuğunu hatırlatarak, derhal harekete geçilmesi çağrısında bulundu ve “Hiçbir çocuk sistematik ihmal nedeniyle yetersiz beslenme yaşamamalı” ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN: VAKALAR MÜNFERİT

Yunanistan Göç Bakanlığı ise vakaların münferit olduğunu savundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, sığınmacılara günde üç öğün yemek sağlandığı belirtilerek, “Kamp koşulları nedeniyle genel bir yetersiz beslenme durumu söz konusu değildir” ifadelerine yer verildi.



Avrupa’nın 2015-2016 göç krizinin ön saflarında yer alan Yunanistan, Birleşmiş Milletler verilerine göre 2024 yılında yeni bir sığınmacı akını yaşadı. Bu yıl, Orta Doğu ve Afrika’dan Güney Avrupa’ya ulaşan göçmenlerin yaklaşık üçte biri Yunanistan’a geldi.

KAMP AB TARAFINDAN FİNANSE EDİLİYOR

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen Sisam kampı, bir zamanlar 7 bin kişinin yaşadığı, aşırı kalabalık ve fare istilasına uğrayan çadır kenti Vathy kampının yerine 2021’de açıldı.

“İNSANLIK DIŞI VE AŞAĞILAYICI”

Uluslararası Af Örgütü de, kampın kalabalık dönemlerinde su sıkıntısı ve temel hizmet eksiklikleri nedeniyle koşullarını “insanlık dışı ve aşağılayıcı” olarak nitelendirmişti.



Aynı zamanda, bir Birleşmiş Milletler insan hakları uzmanı, Yunanistan’ı kampta insan ticareti mağdurlarını tespit etmekte yetersiz kalmakla suçlamıştı.

