Yunanistan'daki 'cani anne' olayında yeni detaylar ortaya çıktı: Diğer kızları hastalıktan ölmemiş

Yunanistan’da geçtiğimiz Nisan ayında 9 yaşındaki kızını zehirleyerek öldürdüğü ortaya çıkan Roula Pispirigou isimli annenin hayatını kaybeden diğer iki kızı ile ilgili adli tıp raporu ortaya çıktı.

Mezarları açılan iki çocuğun hastalıktan ölmediği ortaya çıkarken, 2019 ve 2021 yıllarında hayatlarını kaybeden çocukların boğularak öldürüldüğü, annenin de baş şüpheli olarak incelendiği belirtildi.

KIZINI ZEHİRLEYEREK ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz Nisan ayında 9 yaşındaki kızını zehirleyerek öldürdüğü ortaya çıkan 33 yaşındaki anne Roula Pispirigou, ülke gündemine oturmuş, daha önce de iki kızını kaybeden kadın ülkede büyük bir infiale yol açmıştı.

İlk olarak 2019 yılında kızı Malena'yı 3,5 yaşındayken karaciğer yetmezliğinden, daha sonra ise 2021 yılında 6 aylık kızı Iris'i ise kalp hastalığından kaybettiği bildirilen Pispirigou’nun son olarak hayatını kaybeden kızının vücudunda ölümcül dozda ketamin tespit edilmişti.

HAYATINI KAYBEDEN DİĞER İKİ KIZININ MEZARI AÇILDI



Kızını öldürdüğü ortaya çıkan kadının geçtiğimiz 3 yılda hayatını kaybeden diğer iki kızı ile ilgili soruşturma başlatan Yunan polisi, iki çocuğun mezarının açılmasına karar verirken, çocukların cansız bedenleri üzerinde yapılan incelemelerde iki çocuğun da cinayete kurban gitmiş olabileceği belirlendi.



Gözaltına alınan anne Atina'daki bir cezaevine sevk edilirken, Yunan makamları konuya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini aktardı.



Bununla birlikte Yunan basınında çıkan haberlerde, polis soruşturmasında Pispirigou’nun hastanede 9 yaşındaki kızını zehirlemeden önce gülerek poz verdiği ortaya çıkmış, dünya basınının gündeminden uzun süre düşmemişti.



DOKTOR: ÖLÜM HABERİNDE ÇOK SAKİNDİ



Zehirlenen 9 yaşındaki kızın doktoru ise yaptığı açıklamada, annenin kendisine kızının hayatını kaybettiğini söylemeye geldiğinde çok sakin olduğunu söylerken, "Normal bir şekilde yanımıza geldi. Bağırıp çağırmadı, ağlamadı hatta heyecanlı bile değildi. Kısık sesle ve sakin konuştuğu için ilk başta ne olduğunu anlayamadım" ifadelerini kullandı.