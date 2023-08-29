Yunanistan'daki orman yangını, AB tarihinin en büyük yangını olarak kayıtlara geçti

Bir Avrupa Komisyonu sözcüsü, Yunanistan'daki orman yangınının "AB'de kaydedilen en büyük orman yangını" olduğunu ve bloğun yangınla mücadele için hava kuvvetlerinin neredeyse yarısını seferber ettiğini söyledi.



Balazs Ujvari yaptığı açıklamada, AB filosundan on bir uçak ve bir helikopterin, 407 itfaiyeciyle birlikte Yunanistan'ın Dedeağaç şehrinin kuzeyindeki yangınla mücadelesine yardımcı olmak üzere gönderildiğini söyledi.

NEW YORK'TAN DAHA BÜYÜK BİR ALAN YANDI



AB sivil savunma servisi yangının 81 bin hektar alanı yaktığını, ve yanan bölgenin New York'tan daha büyük olduğunu söyledi.

Bu orman yangını, Avrupa Orman Yangını Bilgi Sisteminin veri kaydetmeye başladığı 2000 yılından bu yana AB'de meydana gelen en büyük yangın olarak kayıtlara geçti.



Yunanistan itfaiyesi AFP'ye yaptığı açıklamada, yırtıcı kuşlar için hayati bir sığınak olan kuzeydoğu bölgesindeki Dadia milli parkında yangının hala kontrol altına alınamadığını belirtti.



Yangının başladığı 19 Ağustos'tan bu yana 18'i göçmen olmak üzere 20 kişi hayatını kaybetti.



AB'nin şu anda, blok içinde ve komşu bölgelerdeki yangınlarla mücadeleye yardımcı olmak üzere üye ülkeler tarafından tedarik edilen 24 su boşaltma uçağı ve dört helikopterden oluşan 28 uçaklık bir filoya ihtiyaç duyduğu aktarıldı.

