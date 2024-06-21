Yunanistan'daki orman yangınlarında bir kişi öldü

Yunanistan'da son 24 saatte 64 noktada orman yangını çıktığı, yangınlarda bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunanistan'daki orman yangınlarında bir kişi öldü

devlet televizyonu ERT'in haberine göre, Mora Yarımadası'ndaki Hanakia İlias mevkisinde çıkan yangında alevler bir köye yaklaştı. Yangının yakınındaki evin önünde 54 yaşındaki bir erkek ölü bulundu.

Hayatını kaybeden kişide yanık izine rastlanmadığı, ölüm nedeninin yangın nedeniyle yaşadığı şok olabileceği belirtildi.

Hava sıcaklıklarının 40 dereceye yaklaştığı Yunanistan'da rüzgarın hızının da bazı yerlerde saatte 95 kilometreye ulaşması dolayısıyla ülke genelinde son 24 saatte 64 farklı noktada çıktığı kaydedildi.

Yanan bölgelere yakın konumdaki çok sayıda yerleşim biriminde yaşayanlar tedbiren tahliye edildi. Birçok zeytinlik ve tarım alanı da yangında kül oldu. Bazı köylerdeki evlerin de yangınlarda zarar gördüğü aktarıldı.

DÜNYA HABERLERİ

El Salvador'da sel faciası: Ölü sayısı yükseliyor

El Salvador'da sel faciası: Ölü sayısı yükseliyor

Japonya Uzay Araştırma Ajansı'na siber saldırı

Japonya Uzay Araştırma Ajansı'na siber saldırı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden Refah'taki saldırıya kınama

Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden Refah'taki saldırıya kınama

İran televizyonlarında internet yasakları ve zorunlu başörtüsü tartışması

İran televizyonlarında internet yasakları ve zorunlu başörtüsü tartışması

Arjantin'in, Osaka-Kansai Expo 2025'ten çekildiği açıklandı

Arjantin'in, Osaka-Kansai Expo 2025'ten çekildiği açıklandı

Hamas, Netanyahu'nun Gazze'deki sivil kayıplarla ilgili iddiasını yalanladı

Hamas, Netanyahu'nun Gazze'deki sivil kayıplarla ilgili iddiasını yalanladı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...