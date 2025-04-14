Yunanistan’daki patlamayı “şehir gerillası” üstlendi

Yunanistan polisi, terörle mücadele biriminin demiryolu işletmecisi Hellenic Train’e yönelik geçen hafta gerçekleştirilen ve daha önce bilinmeyen bir “gerilla grubu” tarafından düzenlendiği değerlendirilen patlamayı soruşturduğunu açıkladı.



Reuters haber ajansının “şehir gerilla grubu” sözleriyle tarif ettiği "Devrimci Sınıf Öz Savunma" isimli yapılanma, pazar günü Athens Indymedia internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında 11 Nisan’da başkent Atina'daki Hellenic Train’e yönelik patlama ile geçen yıl yaşanan bir başka patlamayı üstlendiklerini duyurmuştu. Grubun açıklamasında, söz konusu eylemlerin Yunanistan’ın Tempi bölgesinde 2023 yılında yaşanan ve 57 kişinin öldüğü tren kazasına tepki olarak gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Bombanın infilak etmesi sonucu yaşandığı belirtilen son patlama, küçük çaplı hasara sebep olurken olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı. Polis, iki basın-yayın kuruluşunun saldırıyla ilgili uyarı telefonları alması üzerine bölgeyi tahliye etmişti.



SALDIRILARI GAZZE’DEKİ FİLİSTİNLİLERE ADADILAR



“Devrimci Sınıf Öz Savunma” isimli grup, patlamayı üstlendikleri açıklamalarında, Yunanistan’daki 2009-2018 borç krizi döneminde özelleştirilen demiryollarındaki güvenlik endişeleri ve yatırım eksikliğine tepki gösterdiklerini belirtmişti. İtalya’nın Ferrovie dello Stato şirketine bağlı Hellenic Train, Yunanistan’da yolcu ve yük trenlerini işletiyor.



Grup, aynı zamanda Atina’daki Çalışma Bakanlığı’na yönelik 2024’te düzenlenen saldırıyı da üstlenirken, yapılan açıklamada her iki saldırının da “Gazze savaşındaki Filistinlilere adandığı” belirtildi.



Yunanistan polis sözcüsü Constantina Dimoglidou, devlet kanalı ERT’ye yaptığı açıklamada, terörle mücadele polisinin “yeni bir gerilla grubu” gibi görünen grubun iddiasını soruşturduğunu belirterek geçmişte aktif olan başka gruplarla bağlantıları olabileceği ihtimalini yadsımadıklarını belirtti.

