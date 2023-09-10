Yunanistan'daki sel felaketinde ölü sayısı 12'ye çıktı

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Kardiça'da çarşambadan beri kayıp olduğu bildirilen 58 yaşındaki erkeğin cesedine ulaşıldı.

Pilio'da da kayıp kişinin cansız bedeni Eğriboz'da bulundu.



Böylece sel felaketinde ölenlerin sayısı 12'ye çıktı.



Pinio Nehri'ndeki suyun yükselmesi nedeniyle birçok yerleşim birimi tedbir amaçlı boşaltıldı.

