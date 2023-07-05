Yunanistan'daki "terör yuvası" Lavrion Kampı boşaltıldı

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında bulunan, Türkiye'nin "terör yuvası" olarak gördüğü Lavrion Kampı'nın boşaltıldığı bildirildi.

Yunanistan'daki "terör yuvası" Lavrion Kampı boşaltıldı
Yunanistan, terör örgütü PKK'ya göz yumuyor

Yunanistan, terör örgütü PKK'ya göz yumuyor

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Terör örgütü 'nın Lavrion Sığınmacı Kampı boşaltıldı.

Yunan Polis Teşkilatı (ELAS) tarafından yapılan açıklamada, kampta kalan 53 kişinin Göç ve İltica Bakanlığına ait başka yerleşkelere taşındığı bilgisi verildi.

Açıklamada, 1947'de inşa edilmiş kampın yapılarının kötü durumda olması nedeniyle boşaltıldığı, taşınma sırasında sorun yaşanmadığı kaydedildi.

Atina'nın güneydoğusundaki küçük liman kenti Lavrion'da terör örgütü PKK/YPG'yi simgeleyen bez parçalarının ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin asılı olduğu, Yunan Kızılhaçı tarafından desteklenen göçmen kampında 'a sığınan bazı terör örgütü yandaşlarının yıllardır barındığı biliniyor.

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