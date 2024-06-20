Yunanistan'dan aile içi şiddet düzenlemesi

Yunanistan Adalet Bakanı Yorgos Floridis, aile içi şiddetle mücadele amacıyla yeni yasal düzenlemeler yapılacağını açıkladı.

Yunanistan'dan aile içi şiddet düzenlemesi

'da ünlü ceza avukatı Apostolos Litras'ın hafta başında eşini darbetmesiyle aile içi konusu ülke gündeminin ilk sıralarına oturdu.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye konuşan Floridis, aile içi şiddetle mücadele ve mağdurların korunması amacıyla faillere sert cezaların da verilmesini öngören yeni tedbirler alınacağını bildirdi.

Yakın zamanda meclise sunulması beklenen yasa tasarısı kapsamında aile içi şiddet faillerinin çok özel istisnalar olmadığı sürece denetimli serbestlikten yararlanamaması, cezalarının ertelenmemesi, hapis cezasının para cezasına çevrilmemesi, kesin hükme kadar uzaklaştırma kararı alınması ve bu kararın ihlali halinde direkt hapis cezası uygulanması da dahil yeni tedbirler öngörülüyor.

İLK 5 AYDA 5 BİN 500 GÖZALTI

Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Mihalis Hrisohoidis de SKAI TV'ye yaptığı açıklamada, 2024'ün ilk 5 ayında polise sirayet eden yaklaşık 5 bin 300 aile içi şiddet vakasında 5 bin 500'ün üzerinde kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Çoğu vakada tutuklanan kişilerin denetimli serbestlikle salıverildiğine işaret eden Hrisohoidis, kamu hizmeti gibi alternatif ceza türlerinin de bulunması gerektiğini belirtti.

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