Yunanistan'dan bisiklet ve elektrikli ulaşım atağı

Toplu taşımadan kaçınmak isteyenler için önemli bir seçenek olan bisiklet aynı zamanda karantina günlerinde kapanan spor salonlarının da bir alternatifi oldu.



Karantina sürecinde market alışverişi, hastane/doktor ziyareti, köpek gezdirme gibi ihtiyaçların yanısıra, kendi evinizin çevresinde olmak kaydıyla bireysel spor amacıyla da evden çıkılmasına izin veriliyordu. Bu dönemde evden çıkış ve hareket için fırsat olarak görülen bireysel spor seçeneği kendini çoğunlukla “yürüyüş” ve “bisiklet” olarak gösterdi.



Genel olarak otomobil, bisiklet ve scooter gibi elektrikli ulaşım araçlarının kullanımını yaygınlaştırmak üzere hükümet teşvik programı için kolları sıvarken uzmanlar da corona sürecinde ulaşım için bisiklet kullanımını destekledi.



Ancak şehirde yeterli bisiklet yolunun bulunmaması bir sorun olmaya devam ediyor. Bu nedenle Çevre Bakanlığı yeni bisiklet yollarının yapımı için meclise öneride bulundu.



3 Haziran Dünya Bisiklet Günü olması sebebiyle Atina'daki bir bisiklet etkinliğinde konuşan Çevre ve Enerji Bakanı Kostis Hacidakis Atina'ya iki yeni bisiklet yolunun daha yapılacağını kaydetti. Elektrikli bisiklet kullanımını artırmak için yeni destek programlarının olacağının da müjdesini verdi.

100 MİLYON EUROLUK TEŞVİK



Faliro'dan Kifisia'ya, başkentin bir ucundan diğerine uzanacak bisiklet yolunun maliyetinin 7 milyon euroyu bulması bekleniyor. Üniversite kampüslerinin bulunduğu Katehaki Bölgesi'nden Merkeze uzanacak diğer bisiklet yolunun maliyeti ise 3 milyon euro olarak hesaplanıyor.



Başbakan Kiriakos Miçotakis bugün Dünya Çevre Günü çerçevesinde gerçekleştirilen bir etkinlikte Yunanistan'da elektrikli ulaşım araçlarının kullanımı için 100 milyon euroluk bir teşvik programı uygulanacağını duyurdu.



Hedef, 2030'da araçların üçte birinin elektrikli olması. Program çerçevesinde vergi indirimi ve iki yıl boyunca ücretsiz park gibi teşvikler de öngörülüyor. Henüz ismi açıklanmayan bir adanın ise pilot bölge ilan edilerek burada sadece elektrikli ulaşım aracı kullanımına izin verilmesi de planlar dahilinde.