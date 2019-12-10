Yunanistan'dan BM'ye Türkiye-Libya anlaşması itirazı

Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz yetki alanı belirleme anlaşmasıyla ilgili açıklama Yunanistan hükümet sözcüsü Stelios Petsas'dan geldi.



Türkiye ve Libya arasındaki anlaşmanın geçersiz olduğunu iddia eden Yunan sözcü Petsas, Yunanistan'ın anlaşma nedeniyle Türkiye ve Libya'ya uygulanacak AB yaptırımları konusunda bir çerçeve oluşturulmasını talep ettiğini de belirtti.



Öte yandan Yunanistan, AB'nin yaptırım uyguladığı kişiler listesinde yer alan Libya Parlamento Başkanı Aguila Salih İsa'yı Atina'ya davet etti.



Türkiye'nin Libya ile imzaladığı anlaşmaya karşı olduğunu açıklayan Salih İsa 11 Aralık'ta Atina'yi ziyaret edecek. Salih İsa, Libya'nin doğusunu kontrol altında tutan komutan Halife Hafter'e destek veriyor.