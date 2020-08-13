Yunanistan'dan Fransa'ya Doğu Akdeniz teşekkürü

Açıklama Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten geldi. Miçotakis, Fransa'ya Doğu Akdeniz'de askeri varlığını artıracağı taahhüdü nedeniyle teşekkür ederek, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan "Yunanistan'nın gerçek bir dostu" diye bahsetti.



Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ayrıca Avrupa değerlerinin ve uluslararası hukukun tutkulu bir koruyucusu olduğunu belirtti.



Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Miçotakis'le dün yaptığı telefon görüşmesinde önümüzdeki günlerde Fransa ordusunun Doğu Akdeniz'deki varlığını geçici olarak güçlendireceğini söylemişti.



Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise konuyla ilgili görüşmeler yapmak üzere İsrail'e gitti.