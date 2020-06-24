Yunanistan'dan Hafter açıklaması

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in ulusal güvenlikten sorumlu danışmanı Thanos Dokos, Yunan medyasına açıklamalarda bulundu. Dokos, Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) karşı darbeci General Halife Hafter'e destek verdiklerini ifade etti. Dokos, Libya'daki son duruma yönelik yaptığı açıklamada, "Bizim güvenip destek vermiş olduğumuz Hafter, öyle görünüyor ki savaşı kaybetmekte ve sayılı siyasi günleri kalmakta" şeklinde konuştu.

Dokos, Yunan hükümetinin Hafter'e bağlı birliklerin UMH güçlerine karşı yeterli kapasitede olmadığını kabul ettiğini belirtti. Dokos '' Türkiye ile Libya arasına imzalanan mutabakat aslında büyük bir sorun ama maalesef sadece bizi ilgilendiriyor. Elbette AB ve ABD'den bazı destek mesajları gelmekte ancak onlar için bir öncelik taşıdığını sanmıyorum. O yüzden korkarım ki bu mutabakatın geri alınmasını ve iptal edilmesini sağlayana kadar bir süre daha bununla yaşamaya alışmamız lazım'' ifadelerini kullandı.



Dokos'un söz konusu açıklamalarının ardından Yunan tarafında darbeci Hafter'in Libya'daki savaşı kaybetmiş olduğu yönünde yorumlar yapılmaya başlandı.



Öte yandan Türkiye ile Libya arasında "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat"ın imzalanmasının ardından Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya'ya giderek Hafter ile görüşmüştü. Daha sonra darbeci Hafter, Yunan yetkililer tarafından Atina'da kabul edilmişti.