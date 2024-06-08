Yunanistan'dan İsrail ve Lübnan'a çağrı: Bölge bir savaşı daha kaldıramaz

İsrail-Lübnan sınırında yükselen tansiyondan endişe duyduğunu açıklayan Yunanistan, tarafları gerilimi düşürmeye davet etti. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bölgenin bir savaşı daha kaldıramayacağı vurgulandı.

Yunanistan'dan İsrail ve Lübnan'a çağrı: Bölge bir savaşı daha kaldıramaz

Dışişleri Bakanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada, "Yunanistan, - sınırında artan tansiyondan derin endişe duymaktadır." ifadelerine yer verildi.

Bölgenin bir savaşı daha kaldıramayacağının vurgulandığı açıklamada "Çatışmanın tüm taraflarını, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 1701 kararı uyarınca, gerilimin azaltılması ve düşmanca tavırlara son verilmesine odaklanmaya davet ediyoruz." denildi.

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana sınır hattındaki Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 65'e yükseldi.

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